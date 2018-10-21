Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-21T05:50:26+03:00

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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси как минимум на три недели выбыл из строя из-за травмы, полученной им во время матча чемпионата Испании с «Севильей», сообщил каталонский футбольный клуб на своей странице в Twitter.

Нападающий провел на поле всего 26 минут, но за это время успел забить мяч в ворота соперникак и отдать голевую передачу. Однако Лионель Месси столкнулся с полузащитником Франко Васкесом, неудачно упал и сломал правую руку, после чего его пришлось заменить. Это случилось при счете 2:0 в пользу каталонцев.

Аргентинский нападающий «Барселоны» сломал руку в матче с «Севильей»Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Домашняя встреча «Барселоны» с «Севильей» в матче девятого тура испанской примеры завершилась безоговорочной победой хозяев поля со счетом 4:2.

Из-за перелома Лионель Месси пропустит как минимум четыре игры: встречи десятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» 28 октября и «Райо Вальекано» 4 ноября, а также оба матча группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», намеченные на 24 октября и 6 ноября.