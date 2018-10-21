2018-10-21T07:11:14+03:00
Москва

Погода в Москве на 21 октября 2018 года: в столице будет прохладно и облачно

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 октября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В воскресенье, 21 октября, в Москве будет прохладно и облачноВ воскресенье, 21 октября, в Москве будет прохладно и облачноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 21 октября 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в эти выходные в столице похолодало. Так, в воскресенье столбики термометров в мегаполисе не поднимутся выше +8…+10 градусов. При этом небо затянет облаками, лишь иногда из-за них будет выглядывать солнце. Более того, местами в городе пройдет небольшой дождь. Ветер же будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 22 октября, воздух остынет до +1…+3 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток должно обойтись без осадков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе температура воздуха в центре России была на пять-семь градусов выше нормы. Во многих городах были установлены температурные рекорды. В частности, в Москве 18 октября столбики термометров поднялись до отметки в +18,1 градуса, побив таким образом рекорд 1967 года. А на следующий день был побит рекорд 137-летней давности: 19 октября воздух в мегаполисе прогрелся до +17 градусов.

Между тем уже в следующие выходные, 27 - 28 октября, в городе пройдет первый снег. Однако, как отмечают метеорологи, о сугробах речь пока не идет.

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