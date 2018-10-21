Из-за взрывов на военных складах Украина потеряла 40% своих боеприпасов

21 Окт. 07:17 2018-10-21T07:34:26+03:00

За полтора года было уничтожено более 210 тысяч тонн боезапаса всех типов

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Из-за взрывов и пожаров на военных складах Украина потеряла более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов – около 40% всего своего арсенала, подсчитал журналист украинской газеты «Зеркало недели» Юрий Бутусов.

Он пишет, что среди уничтоженных боезапасов были и патроны для пистолетов, и баллистические ракеты «Точка-У». Причем за время войны в Донбассе украинская армия потратила 70 тысяч тонн боеприпасов.

«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны», - отмечает Бутусов в своей статье.

По мнению журналиста, Киев не сможет компенсировать такой серьёзный урон в ближайшее время, потому что покупка боеприпасов за рубежом взамен утраченных обойдется в сотни миллионов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, последний крупный инцидент со взрывами снарядов на военном складе произошел 9 октября под Черниговом, где хранилось 88 тысяч тонн различных снарядов. А за год до этого сгорели склады ВСУ под Винницей.

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