Глава Apple потребовал от Bloomberg опровержения статьи о китайских шпионских чипах

21 Окт. 08:37 2018-10-21T08:37:01+03:00

Тим Кук утверждает, что никакого подозрительного оборудования в технике его компании нет

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Гендиректор корпорации Apple Тим Кук считает, что агентство Bloomberg должно опубликовать опровержение своей статьи о китайских шпионских чипах, якобы обнаруженных в компьютерах трех десятков американских компаний, в том числе и Apple.

По словам Кука, после выхода этого материала специалисты «перевернули компанию вверх дном», однако никакого подозрительного оборудования в своих компьютерах не нашли.

«В их истории нет ни слова правды», - заявил глава Apple в телефонном интервью изданию BuzzFeed News.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале октября агентство Bloomberg сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из США материнских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, а компьютерщики Amazon, например, нашли такие микрочипы еще три года назад.

Причем Apple и Amazon зразу же опровергли эту информацию, заявив, что они не находили никаких китайских «шпионских» чипов в своей технике.