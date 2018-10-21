2018-10-21T08:37:01+03:00
В мире

Глава Apple потребовал от Bloomberg опровержения статьи о китайских шпионских чипах

Тим Кук утверждает, что никакого подозрительного оборудования в технике его компании нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Генеральный директор компании Apple Тим КукГенеральный директор компании Apple Тим КукФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Гендиректор корпорации Apple Тим Кук считает, что агентство Bloomberg должно опубликовать опровержение своей статьи о китайских шпионских чипах, якобы обнаруженных в компьютерах трех десятков американских компаний, в том числе и Apple.

По словам Кука, после выхода этого материала специалисты «перевернули компанию вверх дном», однако никакого подозрительного оборудования в своих компьютерах не нашли.

«В их истории нет ни слова правды», - заявил глава Apple в телефонном интервью изданию BuzzFeed News.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале октября агентство Bloomberg сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из США материнских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, а компьютерщики Amazon, например, нашли такие микрочипы еще три года назад.

Причем Apple и Amazon зразу же опровергли эту информацию, заявив, что они не находили никаких китайских «шпионских» чипов в своей технике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения
Именем Николая Караченцова предложили назвать одну из московских улиц
Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить дорожные камеры
Вице-премьер Украины призвал участников форума в Гомеле не говорить по-русскии
На Аляске зафиксировали извержение вулкана
Москвичей призвали отказаться от автомобилей из-за снега и заторов
В Щелково арестована мать ребенка, брошенного без присмотра в подъезде
США приостановили полеты истребителей F-35 из-за новых неполадок
ЕС продлил санкции против руководства непризнанного Приднестровья
Путин подписал указ о создании Фонда сохранения родных языков народов РФ
Горбачев считает, что США объявили новую гонку вооружений
Похороны Николая Караченцова пройдут 29 октября
Причина смерти Николая Караченцова: организм актера был полностью изношен
Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в "Ленкоме"
Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца
Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram
Оптовые цены на сахар в России выросли в полтора раза
Продажи водки выросли на 10%
Военные РФ впервые провели патрулирование Голанских высот с миссией ООН
В полиции США считают, что посылки с бомбами отправлялись из Флориды
В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро