2018-10-05T04:16:10+03:00
В мире

Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов

А в Пекине, комментируя сообщения о «китайских хакерах», напомнили, что КНР и Россия еще семь лет назад предлагали бороться с киберпреступностью всем миром
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Amazon нашли китайские «шпионские» чипы еще в 2015 годуРанее СМИ сообщили, что сотрудники Amazon нашли китайские «шпионские» чипы еще в 2015 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Крупные американские компании Apple, Amazon и Supermicro выступили с опровержением информации, изложенной в публикации Bloomberg. В их заявлениях, тоже обнародованных агентством, говорится, что они не находили никаких китайских «шпионских» чипов в своих компьютерах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из США материнских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, компьютерщики Amazon нашли такие микрочипы еще три года назад.

На эту статью отреагировали и в Поднебесной. Так, МИД КНР заявил, что Пекин всегда был и остается «решительным защитником» кибербезопасности, поэтому выступает за то, чтобы международное сообщество работало над решением проблемы сообща и на основе взаимного уважения.

Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что Китай, Россия и другие страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ещё в 2011 году предлагали ООН принять «Международный кодекс поведения в области информационной безопасности», передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поставки российских Су-35 в Индонезию откладываются из-за санкций США
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев
«Журналисты, не пишите. Люди, не звоните»: Павел Воля сообщил, что с ним все в порядке
«РоссТур» готовится объявить об остановке деятельности
Bloomberg: На собранных для США в Китае материнских платах нашли «шпионские» чипы
Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558
В подмосковном Климовске убили рэпера Mr.Rista
«А я иду, хромаю по Москве»: Никита Михалков рассказал о двух операциях за месяц
Рябков: Западную публику вновь пугают «русскими хакерами»
Турчинов объявил о «серьезных учениях» Украины в Азовском море
Кортеж президента Польши сбил мальчика на самокате в Освенциме
МИД РФ назвал срежиссированной акцией обвинение в кибератаке на ОЗХО
Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой