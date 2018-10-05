Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов
Крупные американские компании Apple, Amazon и Supermicro выступили с опровержением информации, изложенной в публикации Bloomberg. В их заявлениях, тоже обнародованных агентством, говорится, что они не находили никаких китайских «шпионских» чипов в своих компьютерах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из США материнских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, компьютерщики Amazon нашли такие микрочипы еще три года назад.
На эту статью отреагировали и в Поднебесной. Так, МИД КНР заявил, что Пекин всегда был и остается «решительным защитником» кибербезопасности, поэтому выступает за то, чтобы международное сообщество работало над решением проблемы сообща и на основе взаимного уважения.
Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что Китай, Россия и другие страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ещё в 2011 году предлагали ООН принять «Международный кодекс поведения в области информационной безопасности», передает ТАСС.