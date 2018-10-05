Apple и Amazon заявили, что в их серверах нет китайских «шпионских» чипов

СЕГОДНЯ 03:58 2018-10-05T04:16:10+03:00

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Amazon нашли китайские «шпионские» чипы еще в 2015 году Фото: REUTERS

А в Пекине, комментируя сообщения о «китайских хакерах», напомнили, что КНР и Россия еще семь лет назад предлагали бороться с киберпреступностью всем миром

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Крупные американские компании Apple, Amazon и Supermicro выступили с опровержением информации, изложенной в публикации Bloomberg. В их заявлениях, тоже обнародованных агентством, говорится, что они не находили никаких китайских «шпионских» чипов в своих компьютерах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из США материнских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, компьютерщики Amazon нашли такие микрочипы еще три года назад.

На эту статью отреагировали и в Поднебесной. Так, МИД КНР заявил, что Пекин всегда был и остается «решительным защитником» кибербезопасности, поэтому выступает за то, чтобы международное сообщество работало над решением проблемы сообща и на основе взаимного уважения.

Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что Китай, Россия и другие страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ещё в 2011 году предлагали ООН принять «Международный кодекс поведения в области информационной безопасности», передает ТАСС.