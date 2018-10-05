Bloomberg: На собранных для США в Китае материнских платах нашли «шпионские» чипы

СЕГОДНЯ 01:53 2018-10-05T02:20:40+03:00

Китайские шпионские чипы обнаружили в технике почти 30 американских компаний, в том числе Apple и Amazon Фото: REUTERS

По данным агентства, такие устройства обнаружили в компьютерных сетях почти 30 американских компаний, в том числе Amazon и Apple

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В США снова обвинили китайских хакеров в промышленном шпионаже. На купленных многими американскими компаниях в Китае материнских платах обнаружили «шпионские» чипы – крохотные, размером с кончик карандаша устройства, способные передавать информацию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на «многочисленные» правительственные и корпоративные источники.

По данным собеседников издания, сотрудники Amazon нашли в китайских платах непредусмотренное технической документацией миниатюрное оборудование еще в 2015 году. Причем микрочипы якобы располагались возле контроллеров, что позволяло удаленно получать доступ к компьютерам. Всего же о подозрительных устройствах на собранных трудолюбивыми китайцами материнских платах, как утверждает агентство, сообщили в почти 30 американских компаниях, в том числе Apple, Super Micro Computer Inc и других.

Между тем, в Apple и Amazon эту информацию опровергли, назвав статью «неточной». Представители обеих компаний заявили, что никогда не находили в своих компьютерных сетях никаких «китайских шпионских чипов», и «делают все возможное» для защиты своей конфиденциальной информации. личную информацию" своих пользователей.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ФБР и ЦРУ обвиняют КНР в активной шпионской деятельности на территории США. Якобы китайские агенты повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны и программы своего производства среди американцев, дабы добыть секретную информацию.

А с недавних пор из Вашингтона зазвучали в адрес Пекина обвинения в попытках вмешаться во внутренние дела Штатов, в частности – в их выборы.