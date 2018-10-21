«Претензии России вполне конкретны, а обвинения США абстрактны»: Косачев прокомментировал разрыв Договора о РСМД

21 Окт. 09:31 2018-10-21T09:31:27+03:00

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В Совете Федерации прокомментировали решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, если Вашингтон действительно откажется от соглашения, то «последствия окажутся катастрофическими». В частности, как заметил политик, это «уничтожит любые перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого истекает в 2021 году».

Также Косачев заметил, что обвинения США в адрес РФ о нарушении Договора о РСМД носят абстрактный характер, тогда как претензии нашей страны вполне конкретны. «Никогда американские претензии не находили подтверждения на уровне экспертов, работающих в рамках предусмотренной Договором Специальной контрольной комиссии. Никогда. Россия всегда соблюдала и будет и впредь безукоризненно соблюдать ДРСМД», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Кроме того, Косачев выразил мнение, что Соединенным Штатам «более не нужен баланс сил». «Американцы добиваются одностороннего военного превосходства», - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 20 октября, Трамп заявил о выходе своей страны из Договора о РСМД, который был заключен между США и СССР в декабре 1987 года. Свое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает данное соглашение.

Причем по этому поводу уже высказался глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он подчеркнул, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире.