2018-10-21T01:59:25+03:00
Политика

Пушков: Выход США из Договора о РСМД станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире

Российский сенатор напомнил, что в 2001 году Штаты уже вышли из Договора о ПРО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Трамп объявил о выходе США из Договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесён второй мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. Первым ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001. И опять инициатор разрыва договора — США», - написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

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