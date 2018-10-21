2018-10-21T23:00:48+03:00
Политика

Меркель заявила, что поставки оружия в Саудовскую Аравию пока невозможны

Такие выводы канцлер Германии сделала на фоне расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Меркель назвала невозможным экспорт вооружений в Саудовскую АравиюМеркель назвала невозможным экспорт вооружений в Саудовскую АравиюФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на фоне убийства журналиста Джамаля Хашкаджи дальнейший экспорт вооружений в Саудовскую Аравию просто невозможен. Такое заявление политик сделала в ходе совместной с премьер-министром Гессен Фолькером Буфье пресс-конференции

Она подчеркнула, что Берлин решительно осуждает совершенное в стенах консульства преступление и настаивает на проведении скорейшего расследования, поскольку ответственные за содеянное до сих пор не привлечены к ответу.

"Я согласна с теми, кто говорит, что о том, что касается экспорта вооружений, который уже и так ограничен, он не может осуществляться при текущих обстоятельствах", - сообщила канцлер.

Меркель добавила, что Германия продолжил обсуждать возможную реакцию на убийство оппозиционного саудовского журналиста на международном уровне, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи был убит в стенах консульства Эр-Рияда в турецком Стамбуле в результате некого конфликта. Власти Турции уже арестовали по данному делу 18 человек, однако многие обстоятельства преступления до сих пор неизвестны.

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