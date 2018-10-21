2018-10-21T19:39:00+03:00
Политика

Страны ЕС потребовали от Эр-Рияда тщательного расследования убийства журналиста

Великобритания, Франция и Германия резко осудили совершенное в Турции "позорное" преступление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Убитый в Стамбуле журналист Джамаль ХашкаджиУбитый в Стамбуле журналист Джамаль ХашкаджиФото: REUTERS
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Страны-члены Евросоюза Великобритания, Германия и Франция резко осудили убийство обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и потребовали от Эр-Рияда установить истину в этом "позорном "деле. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел западных государств.

"Ничто не может оправдать это убийство, и мы осуждаем его самым решительным образом. Защита свободы слова и свободы прессы является ключевым приоритетом для Германии, Соединенного Королевства и Франции. Угрозы, нападения или убийства журналистов при любых обстоятельствах неприемлемы и вызывают крайнюю озабоченность у наших трех стран", - приводит британский МИД текст коммюнике.

Дипломаты подчеркнули, что их шокировала насильственная смерть представителя СМИ в стенах здания диппредставительства, а потому они требуют от саудовских властей более подробно разъяснить, что именно произошло 2 октября, когда Хашкаджи перестал выходить на связь. Главе ведомств пообещали и дальше тесно сотрудничать с Эр-Риядом по данному вопросу, чтобы после вынести собственную оценку случившемуся.

"Такое позорное событие никогда больше не должно повториться", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Напомним, что оппозиционный саудовский журналист был убит в стенах консульства королевства в турецком Стамбуле, когда пришел получать документы. В Эр-Рияде заявили, что причиной инцидента стали некий конфликт и последующая драка. Турецкие правоохранители уже арестовали по данному делу 18 человек, а в скором времени президент республики Реджеп Эрдоган собирается сделать официальное заявление по ходу расследования, передает сайт kp.ru.

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