Генпрокурор Саудовской Аравии объявил о смерти журналиста Хашкаджи

20 Окт. 07:23 2018-10-20T07:23:20+03:00

По официальной версии, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в генконсульстве королевства людьми

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Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства своей страны в турецком Стамбуле. По его словам, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в диппредставительстве людьми. Между тем не уточняется, с кем именно у корреспондента возник конфликт.

«Беседа между Хашкаджи и людьми, с которыми он встретился в консульстве королевства в Стамбуле, привела к ссоре и рукоприкладству, что в итоге привело к его смерти», - приводит слова генпрокурора Reuters.

При этом аль-Муаджиб объявил о задержании 18 подданных королевства по делу об «исчезновении» журналиста. Как пообещал прокурор, все причастные к убийству корреспондента предстанут перед судом.

Кроме того, после «исчезновения» Хашкаджи с поста заместителя главы службы общей разведки Саудовской Аравии был уволен генерал Ахмед Асири. Помимо этого, саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал реструктуризовать разведку страны. Вообще, стоит отметить, что последовала целая серия отставок, в частности, своей должности лишился советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле и больше оттуда не вышел.