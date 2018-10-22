Умер Иоахим Рённеберг – человек, который сорвал ядерную программу фашистской Германии

22 Окт. 00:31 2018-10-22T00:40:57+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в Норвегии умер Иоахим Рённеберг, который в 1943 году руководил диверсионной группой, во времена Второй мировой войны сорвавшей ядерную программу фашистской Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежское правительство. 30 августа Рённебергу исполнилось 99 лет.

В 1943 году он руководил операцией «Ганнерсайд», целью которой было уничтожить производство тяжёлой воды на заводе в Веморке (D2O) и не дать гитлеровцам разработать атомную бомбу. Подготовка операции в Лондоне.

23-летнй лейтенант Иоахим Рённеберг собрал группу добровольцев из шести военнослужащих Королевской Норвежской армии. После специальных курсов в Британии они без единого выстрела проникли на особо охраняемый завод Norsk Hydro в Веморке и взорвали его оборудование.

Первая попытка ликвидировать производство тяжелой воды, которую нацисты собирались использовать для разработки ядерного оружия, совершенная за несколько месяцев до операции «Ганнерсайд», завершилась провалом. Все диверсанты были или убиты, или взяты в плен.

После войны Рённеберг работал журналистом и телеведущим, выступал с лекциями.

Как отмечает Reuters, в сообщении о смерти Иоахима Рённеберга норвежские власти назвали его ««руководителем смелого рейда, который сорвал ядерные амбиции нацистской Германии».