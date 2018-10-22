2018-10-22T10:57:10+03:00
Экономика

Холдинг Усманова передал бразды правления Mail.Group менеджменту

USM Holdings перестает быть единоличной контролирующей стороной IT-компании
Денис СУХОВ
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Алишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССАлишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Принадлежащий Алишеру Усманову холдинг USM перестает быть единственной контролирующей стороной в Mail.Group и передает управление IT-компанией ее менеджменту.

Об этом говорится в сообщении на сайте Mail.Group. Подчеркивается, что ни один из акционеров больше не контролирует компанию единолично через структуру «МФ Технологии», которую в начале мая создали USM Holdings, «Мегафон», «Ростех» и Газпромбанк.

В соответствии с изменениями, в состав директоров Mail.Group выдвинуты топ-менеджеры компании Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев, а также Алан Ваксман и Сергей Меднов от Газпромбанка. Они заменят Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона. В остльном структура управляющего органа останется неизменной.

Председателем совета директоров останется Дмитрий Гришин. Таким образом, у представителей Mail.Group будет три места в совете.

Борис Добродеев является генеральным директором Mail.Ru Group в России. Ему передаются полномочия голосовать долей USM и «Мегафона».

В «Мегафоне» отметили, что данные изменения являются вотумом доверия команде Mail.Group.

«Мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии», - подтвердил гендиректор USM Иван Стрешинский.

Сам Усманов подчеркнул, что давно планировал отказаться от контроля над Mail.Group. По его словам, развитием высокотехнологической компании должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди.

«Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.Ru Group — блестящие профессионалы своего дела», - добавил предприниматель.

Известно, что в настоящее время бизнесмен, активы которого оцениваются в $12,5 млрд, сосредоточился на создании крупнейшей компании в сфере e-commerce: вместе с партнерами из Alibaba Усманов намерен потеснить таких ритейл-гигантов, как Amazon и eBay.

Основу бизнеса Mail.Group составляет развитие и продажа рекламы в принадлежащих компании социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и др. Кроме того, в портфеле Mail.Group числятся сервисы по доставке еды Delivery Club и ZakaZaka, а также райдшеринговый сервис BeepCar.

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