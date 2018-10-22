Uber собирается запустить службу доставки еды с помощью дронов

22 Окт. 11:36 2018-10-22T11:36:25+03:00

В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды. Фото: REUTERS

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Американская фирма Uber Technologies, известная по разработке одноименного сервиса заказа такси, объявила о наборе людей, занимающихся разработкой дронов-доставщиков. Соответствующая вакансия была опубликована на официальном сайте компании.

Публикация вакансии связана с запуском новой услуги, предоставляемой компанией, – доставки еды с помощью дронов. Как сообщает издание Wall Street Journal, в удаленной впоследствии вакансии содержалось требование к кандидату запустить соответствующий сервис к 2021 году.

Отмечается, что открытие дополнительных услуг может увеличить капитализацию фирмы. В этом году она составила 120 миллиардов долларов США. Эксперты также подчеркивают, что при запуске новой услуге Uber придется столкнуться с трудностями, связанными с регулированием работы дронов и разработки методов их безопасного использования. Отмечается, что для разработки соответствующих нормативных актов может потребоваться гораздо больше времени, чем предложенные Uber три года.

Компания Uber была основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом. В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды.