Uber собирается запустить службу доставки еды с помощью дронов
Американская фирма Uber Technologies, известная по разработке одноименного сервиса заказа такси, объявила о наборе людей, занимающихся разработкой дронов-доставщиков. Соответствующая вакансия была опубликована на официальном сайте компании.
Публикация вакансии связана с запуском новой услуги, предоставляемой компанией, – доставки еды с помощью дронов. Как сообщает издание Wall Street Journal, в удаленной впоследствии вакансии содержалось требование к кандидату запустить соответствующий сервис к 2021 году.
Отмечается, что открытие дополнительных услуг может увеличить капитализацию фирмы. В этом году она составила 120 миллиардов долларов США. Эксперты также подчеркивают, что при запуске новой услуге Uber придется столкнуться с трудностями, связанными с регулированием работы дронов и разработки методов их безопасного использования. Отмечается, что для разработки соответствующих нормативных актов может потребоваться гораздо больше времени, чем предложенные Uber три года.
Компания Uber была основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом. В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды.