2018-10-22T11:36:25+03:00
Экономика

Uber собирается запустить службу доставки еды с помощью дронов

Начало работы нового сервиса запланировано на 2021 год
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды.В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская фирма Uber Technologies, известная по разработке одноименного сервиса заказа такси, объявила о наборе людей, занимающихся разработкой дронов-доставщиков. Соответствующая вакансия была опубликована на официальном сайте компании.

Публикация вакансии связана с запуском новой услуги, предоставляемой компанией, – доставки еды с помощью дронов. Как сообщает издание Wall Street Journal, в удаленной впоследствии вакансии содержалось требование к кандидату запустить соответствующий сервис к 2021 году.

Отмечается, что открытие дополнительных услуг может увеличить капитализацию фирмы. В этом году она составила 120 миллиардов долларов США. Эксперты также подчеркивают, что при запуске новой услуге Uber придется столкнуться с трудностями, связанными с регулированием работы дронов и разработки методов их безопасного использования. Отмечается, что для разработки соответствующих нормативных актов может потребоваться гораздо больше времени, чем предложенные Uber три года.

Компания Uber была основана в 2009 году Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом. В настоящий момент фирма специализируется в двух основных видах деятельности – перевозке пассажиров и доставке еды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Мегин Келли сообщил, что журналистка продолжит работать в NBC
Израильская авиация обстреляла в секторе Газа 80 объектов ХАМАС
Глава "Нафтогаза" не видит перспектив для развития экономики Украины
Правительству Забайкальского края представили врио губернатора Осипова
Трамп: «Богатые ребята любят космос», так пусть тратят на него деньги
Замглавы СММ ОБСЕ отрекся от слов об отсутствии военных РФ в Донбассе
Погода в Москве на 27 октября 2018 года: в столице пройдет дождь
В МИД заявили, что Россия и США относятся к войне абсолютно по-разному
ФБР начало новое расследование в отношении Tesla
Журналист Die Welt назвал учения НАТО в Норвегии "баловством"
Подозреваемый в рассылке бомб по почте мужчина заявил, что его посылки были безопасны
Шеф Пентагона одобрил отправку военных на границу США с Мексикой
Стамбул требует от Эр-Рияда выдачи 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи
Пожар в московской детской Морозовской больнице потушили за 20 минут
Неизвестный открыл стрельбу в центре Нью-Йорка, ранен один человек
Трамп: «Худшее, что когда-либо случалось с Россией, – это моя победа на выборах»
В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по Договору о РСМД
В Мексике толпа линчевала водителя, въехавшего в паломников
Трамп обвинил СМИ в спекуляциях на истории с рассылкой бомб
Депутат ВР назвала украинских олигархов «монстрами, порожденными Майданом»