22 Окт. 12:34 2018-10-22T12:35:09+03:00

В результате удара стихии были затоплены шесть станций римского метро, а также многие улицы Рима. Фото: Facebook/ Michele Roma Restyle Vitiello

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В ночь с 21 на 22 октября на Рим обрушился сильнейший дождь с градом. Непогода доставила множество неприятностей жителям итальянской столицы.

Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро.

От стихии пострадала главным образом восточная часть города. В результате удара стихии были затоплены шесть станций римского метро, а также многие улицы Рима. Уровень воды на некоторых из них превышает отметку в 1 метр. Пострадали и некоторые достопримечательности Вечного города – уровень воды в базилике Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура достиг полуметра.

Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро 21.10.2018.

Мэр города Вирджиния Раджи на своей странице в Facebook принесла извинения перед горожанами за неудобства, вызванные непогодой. «Этой ночью на Рим обрушилась мощная гроза с сильным градом, которая вызвала сильные подтопления в ряде кварталов столицы, особенно на востоке. На помощь пришли волонтеры, пожарные, сотрудники гражданской обороны, полиция и дорожные службы… Мы извиняемся за неудобства», – написала Раджи.

В настоящий момент движение городского метрополитена восстановлено. Тем не менее, изменены некоторые маршруты наземного транспорта, а также закрыты несколько подземных переходов.