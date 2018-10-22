В Великобритании выходец из Румынии грабил пенсионеров с помощью кетчупа

22 Окт. 13:03 2018-10-22T13:04:07+03:00

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В Великобритании 64-летний выходец из Румынии, Титус Джалиа, грабил пенсионеров, используя кетчуп. Таким необычным способом он совершил восемь ограблений в мае и июне этого года.

Румын поджидал пенсионеров у банков, следовал за ними, обливал кетчупом и испуганно заявлял жертвам, что они истекают кровью. Пока пострадавшие находились в растерянности, Джалиа их обворовывал. В основном он грабил очень пожилых женщин: одной жертве было 90 лет, а второй 92 года. Мужчина был пойман с поличным случайным прохожим, когда пытался ограбить двух пожилых сестер на фестивале еды в Аккрингтоне в июне.

После этого свидетель преступления обратился в полицию, где, как оказалось, уже знали о предыдущих «похождениях» 64-летнего румына.

После этого Джалиа арестовали. Он признал себя виновным в семи случаях воровства и одной попытке кражи. Во время суда выходец из Румынии заплакал, рассказав о том, что на Родине двое его детей погибли в автокатастрофе, и он бы хотел вернуться в свою страну, сообщает издание Metro UK.

Судья приняла во внимание этот факт, и сейчас преступник готовится к экстрадиции в Румынию, где будет отбывать наказание. Суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы.