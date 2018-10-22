Илон Маск анонсировал дату открытия подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом

22 Окт. 14:07 2018-10-22T14:07:31+03:00

По словам бизнесмена, новая транспортная система будет введена в эксплуатацию 10 декабря

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Глава Space X и Tesla Илон Маск анонсировал дату открытия опытного участка новой подземной транспортной системы под Лос-Анджелесом, штат Калифорния. Как написал бизнесмен на своей странице в Твиттер, туннель практически готов и будет введен в эксплуатацию 10 декабря.

Строительством туннеля занимается компания The Boring Company, основанная Маском в декабре 2016 года. По замыслу предпринимателя, его новая транспортная система станет альтернативой метро и наземному общественному транспорту.

Строительство туннеля началось в январе 2017 года и производится с помощью специальной буровой машины «Нанни». Ее диаметр составляет 7,9 метров, длина — 121,9 метров, а вес достигает 1200 тонн.

В июне 2018 года компания завершила строительство участка туннеля протяженностью 4,3 километра. Предполагается, что пассажиры будут передвигаться в новой транспортной системе на электробусах со скоростью до 240 км/ч. В будущем предполагается, что системой сможет воспользоваться и автомобильный транспорт, который будет спускаться в пож землю специальными лифтами. Однако поначалу приоритет будет отдаваться пешеходам и велосипедистам.

Ожидается, что после завершения льготного периода эксплуатации стоимость поездки в новой транспортной системе будет ниже цены билета на автобус.