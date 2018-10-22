2018-10-22T14:48:43+03:00
Политика

Кремль руководствуется выводами следствия в оценке убийства Захарченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о причастности украинских спецслужб к взрыву в Донецке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В оценке происходящего в Донбассе российские власти опираются на выводы местных следователей. Это же касается ситуации с убийством лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание Владимира Путина.

Напомним, что во время выступления на пленарном заседании клуба "Валдай" глава государства обвинил украинские спецслужбы в причастности к убийству людей, "которые были выбраны населением для руководства" самопровозглашенными республиками. При этом конкретные фамилии озвучены не были.

"[Заявление сделано] на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта, а также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", - разъяснил ситуацию Песков.

Он подчеркнул, что расследованием таких дел занимаются местные правоохранительные органы, а потому в Кремле опираются именно на их данные.

Сайт kp.ru писал о том, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Жертвой теракта стал также охранник руководителя народной республики. Еще более десяти человек пострадали.

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