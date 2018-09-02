2018-09-02T16:43:51+03:00
Политика

Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны

Как подчеркнул представитель Кремля, руководитель Донецкой народной республики был предательски убит
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments69
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Кремле считают, что убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководитель ДНР был предательски убит.

«Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», - сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также пресс-секретарь заметил, что на Украине продолжается практика террористических актов, которая, по словам Пескова, не способствует разрядке на линии разделения и выходу на реализацию минских соглашений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник руководителя народной республики. При этом пострадали не менее 11 человек. Власти ДНР уже признали произошедшее терактом.

Еще больше материалов по теме: «Глава ДНР Александр Захарченко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами
ЛНР: Возле линии соприкосновения усилилась активность снайперов и диверсионных групп ВСУ
Наташа Королева оспорила запрет на въезд на Украину в ЕСПЧ
Денис Черышев забил первый мяч за "Валенсию". Его команда сыграла вничью 2:2
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности на 3 сентября
Число пострадавших в беспорядках в Хемнице возросло до 18 человек
Туристов оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в международной торговле
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили нефтяников с профессиональным праздников
Проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч жителей Донецка
Алла Пугачева приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Минобороны Украины пожаловалось на ночные атаки «российских пранкеров»
Ким Чен Ын выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона
«Отвратительное предательство»: Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit
Владимир Путин поздравил президента Вьетнама с 73-годовщиной независимости страны
В Московском зоопарке продлевают летний режим работы
Владимир Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном в Москве
Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Западного Нила в странах ЕС и в Израиле
Эрдоган: Турция не станет спрашивать разрешения на покупку российских ЗРС С-400
Тысячи жителей Донецка пришли проститься с Александром Захарченко