Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-02T16:43:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле считают, что убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководитель ДНР был предательски убит.

«Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», - сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также пресс-секретарь заметил, что на Украине продолжается практика террористических актов, которая, по словам Пескова, не способствует разрядке на линии разделения и выходу на реализацию минских соглашений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник руководителя народной республики. При этом пострадали не менее 11 человек. Власти ДНР уже признали произошедшее терактом.