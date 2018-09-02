Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
В Кремле считают, что убийство главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководитель ДНР был предательски убит.
«Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», - сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также пресс-секретарь заметил, что на Украине продолжается практика террористических актов, которая, по словам Пескова, не способствует разрядке на линии разделения и выходу на реализацию минских соглашений.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник руководителя народной республики. При этом пострадали не менее 11 человек. Власти ДНР уже признали произошедшее терактом.
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