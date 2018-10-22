Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины

22 Окт. 15:48 2018-10-22T15:55:45+03:00

Президент поручил правительству определить круг украинских физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены специальные экономические меры, а также разработать содержание этих мер

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В тексте документа отмечается, что специальные экономические меры предпринимаются в целях защиты национальных интересов в ответ на санкции украинской стороны против российских резидентов.

Основанием для указа послужили федеральные законы «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», «О специальных экономических мерах» и «О безопасности».

Согласно указу, правительству РФ поручается определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут предприняты ответные специальные экономические меры, а также проработать содержание этих санкций.

Федеральным органам власти предписывается исходить из того, что специальные экономические меры действуют со дня вступления указа в силу. Также им поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией все необходимые меры для реализации ответных санкций.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания и может быть отменен постановлением правительства в случае отмены Украиной ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

Напомним, в конце сентября украинские власти ввели новые санкции против ряда российских предприятий и физических лиц, сотрудничавших с логистическими компаниями Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пообещал, что Вашингтон будет вводить санкции против Москвы «каждые один-два месяца» из-за ситуации на Украине.