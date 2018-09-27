Украина ввела новые санкции против России

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-27T16:17:55+03:00

Как сообщает Служба безопасности Украины, происходит «систематическое незаконное перемещение грузов» через закрытые пункты пропуска Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Под ограничения попали ряд российских компаний и физические лица

Изменить размер текста: A A

Киев применил санкции против предприятий, заключивших «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Под ограничения попали «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер» и «другие субъекты хозяйствования РФ». Инициатором введения санкций выступил СБУ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, на основании заключенных договоров между компаниями происходит «систематическое незаконное перемещение грузов» через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни».

Санкции введены с целью блокировки активов, ограничения торговых операций, прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ранее, в среду в США заявили, что санкции – не единственный «рычаг давления» на Россию, и Штаты при этом настроены «очень решительно».