2018-10-22T16:42:06+03:00
Общество

Саакашвили рассказал о своей жизни в Амстердаме

Бывший президент Грузии признался, что иногда получает деньги от матери
Александр ДЖУМАЕВ
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Бывший президент Грузии также отметил, что в Нидерландах ему «скучно» и что он «скучает по Украине».Бывший президент Грузии также отметил, что в Нидерландах ему «скучно» и что он «скучает по Украине».Фото: REUTERS
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в настоящий момент находящийся в Амстердаме, рассказал о своей жизни в столице Нидерландов. Он заявил, что стоимость жилья, в котором он живет, составляет примерно 350 евро «с газом и со всеми делами», а вместе с уборкой политик платит за свою квартиру 400 евро в месяц.

По словам Саакашвили, иногда ему помогает финансами его мать – тюрколог, доктор исторических наук. "Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне", – заявил Саакашвили в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Бывший президент Грузии также отметил, что в Нидерландах ему «скучно» и что он «скучает по Украине».

Михаил Саакашвили оказался на Украине в 2015 году, когда президент страны Петр Порошенко назначил его на должность губернатора Одесской области. Спустя полгода после назначения грузинский политик заявил о том, что не может навести порядок в своем регионе из-за засилья в нем «коррупционеров, предавших идею революции». Позднее Саакашвили был выслан сначала в Польшу, а затем в Амстердам, где ему выдали разрешение на проживание с правом на работу.

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