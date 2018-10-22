2018-10-22T17:25:25+03:00
Политика

Депутаты Верховной Рады предложили переименовать Крым

На Украине разрабатывают проект о "статусе" российского полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Верховной раде предложили переименовать Крым‍В Верховной раде предложили переименовать Крым‍Фото: Евгения ГУСЕВА
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На Украине предложили переименовать Крым в рамках реализации законопроекта о "статусе" так называемой Автономной Республики. Об этом рассказал депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

По его словам, соответствующий список поправок в Конституцию Украины уже готов. Рабочей группе парламента осталось определиться с названием. Так, депутаты предлагают переименовать полуостров в Крымскую автономию. При таком раскладе представительный орган в республике будет назваться советом автономии.

"Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также [есть] предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", — цитирует УНИАН Чубарова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве порываются переименовать не только Крым, но и всю Россию.

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