У норвежского сотрудника ООН нашли крупные запасы допинга

22 Окт. 18:25 2018-10-22T18:25:16+03:00

Специалист Университетской больницы Тромсё хранил в своей рабочей раздевалке более двух тысяч запрещенных WADA таблеток

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В рабочей раздевалке медицинского сотрудника Университетской больницы города Тромсё было обнаружено более двух тысяч таблеток и 78 ампул, которые относятся к допинговым препаратам, запрещенным Международной антидопинговой комиссией WADA. Норвежскому специалисту, который по совместительству является еще и сотрудником Организации Объединенных Наций предъявлены соответствующие обвинения.

По версии следствия, 43-летний мужчина не только хранил запрещенные вещества, но еще распространял их среди спортсменов. Речь идет об анаболических стероидах, таких как тренболон, мастерон и тестостерон оксиген.

Все эти препараты были транспортированы из города Фредрикстад в августе прошлого года. По данным издания Itromso, к данному преступлению может быть причастен еще один сотрудник норвежской больницы.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в Норвегии уже случался громкий допинг-скандал. Тогда тесты не прошла лыжница Тереза Йохауг.