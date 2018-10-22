Александр Иоффе о предложении забирать доходы неплатящих налоги самозанятых россиян: "Мы получим минус"

22 Окт. 19:00 2018-10-22T19:03:24+03:00

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Президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе считает, что инициативу депутатов об изымании доходов уклоняющихся от уплаты налогов самозанятых граждан будет довольно сложно реализовать. По его мнению, сам процесс выявления неплательщиков окажется слишком непростым и длительным.

"Процесс этот надо делать долгосрочным – то есть, обещать, что в течение большого количества лет, может быть, пяти, может быть, десяти лет, не будут изменяться те правила, которые принимает государство в отношении налогов и процедур в отношении самозанятых. Тогда, может быть, постепенно люди начнут платить налоги с тех небольших доходов, которые они получают", - сказал Иоффе в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в рамках создания новой структуры, которая будет заниматься штрафованием самозанятых россиян, понадобиться нанять множество инспекторов. Кроме того, на данный момент непонятно, как будет организовываться их работа. Так, например, граждане, наверняка, не будут сами обращаться в органы, чтобы те забрали у них деньги, предназначенные для оплаты услуг предпринимателей. Не нужно это и бизнесменам.

"То есть, мы вообще ничего не получим. Мы получим минус. Потому что надо создавать структуру, которая будет следить за 20 миллионами человек", - подытожил президент Ассоциации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что депутаты Госдумы предложили ввести штрафы для самозанятых граждан, которые отказываются регистрироваться и платить налоги. При этом сумма штрафов может достигать размера всего дохода.