2018-10-22T20:53:09+03:00
Общество

Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть

Попытка кражи работ Юрия Норштейна состоялась минувшей ночью в израильском филиале Altmans Gallery
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Юрий НорштейнЮрий НорштейнФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 26 октября, в Израиле открывается первая ретроспективная выставка работ Юрия Норштейна. На ней будет представлено около 30 рисунков и инсталяций известного мультипликатора.

Но накануне, ночью 21 октября, все они могли быть украдены. Неизвестные разбили витрины и пытались забрать не только его работы, но и рисунки российской художницы Франчески Ярбусовой. Затем злоумышленники проникли на склад, где предприняли попытку выкрасть шедевры Шагала и Пикассо, а также недешевую технику.

К счастью, в галерее сработала сигнализация. Сразу же на место присшествия прибыли представители полиции и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv. Все работы Юрия Норштейна, Франчески Ярбусовой и других авторов сохранены. Выставка начнёт работать вовремя. Вернисаж пройдёт вечером 25 октября, а с 26 октября экспозиция будет представлена для широкой публики.

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