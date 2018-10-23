Капитан «Спартака» Глушаков поблагодарил отправленного в отставку тренера Карреру

23 Окт. 01:46 2018-10-23T01:56:48+03:00

Футболист выразил уверенность в том, что у бывшего наставника московской команды все будет хорошо

Изменить размер текста: A A

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после отставки главного тренера Массимо Карреры поблагодарил итальянца за победу московского клуба в чемпионате России по футболу в сезоне – 2016/17.

«Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!» - написал футболист в Instagram.

glushak8 Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, о том, что Массимо Каррера покинул команду после трех домашних поражений подряд, стало известно в понедельник, 22 октября. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» назначен Рауль Рианчо.

При этом в клубе отметили заслуги итальянского тренера, который работал в «Спартаке» с 2016 года: команда впервые с 2001-го завоевала звание чемпиона России и выиграла Суперкубок России – 2017.