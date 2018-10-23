2018-10-23T10:09:06+03:00
Экономика

Пальмовое масло, бананы и картофель стали самыми импортируемыми в Россию товарами

За полгода было ввезено 985 тыс.т. бананов, 550 тыс.т. пальмового масла, 543 тыс.т. картофеля
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments34
Пальмовое масло, бананы и картофель стали самыми импортируемыми в Россию товарамиПальмовое масло, бананы и картофель стали самыми импортируемыми в Россию товарамиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Импорт пальмового масла в Россию постоянно растет. За полгода его объем увеличился на 20% и приблизился к 550 тыс.т. – это позволило занять данному продукту второе место в топ-3 самых импортируемых товаров.

Лидируют в данном списке бананы. Их за шесть месяцев ввезли 985 тыс.тонн, а замыкает тройку лидеров картофель – 543 тыс.тонн.

Такая популярность пальмового масла обусловлена тем, что произошли изменения в техрегулировании, теперь продукция, которая содержит 2% трансжиров запрещена. Пальмовое масло их практически не содержит.

- Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле подсолнечного. Неприятный момент заключается в том, что зачастую пальмовое масло используют для изготовления продукции, в которой первоначально предполагалось использовать более дорогой вид масла, - говорит газете «Известия» гендиректор компании «Финэкспертиза» Нина Козлова.

Популярность бананов и картофеля объясняется их ценовой политикой. Доля импортных бананов среди всех российских фруктов составляет 30% - основной поставщик Эквадор. Доля импортного картофеля в России составляет меньше 10% рынка, крупнейшим импортером выступает Египет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Италии появился памятник Максиму Горькому
Израиль нанес удар с воздуха по трем палестинцам, пытавшимся повредить забор на границе
Умер известный польский художник-экспрессионист Эдвард Двурник
Иранские власти исключают сокращение экспорта нефти ниже уровня ниже 1 млн баррелей в сутки
ЦИК Грузии: Явка на выборах президента страны составила 46,74%
Претендент на пост президента Грузии Зурабишвили назвала данные экзитполов «хорошей предпосылкой» для победы
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании новой партии
Захарова назвала фейком ультиматум повстанцев о выводе "российских военных" из ЦАР
Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков
Итог матча Барселона - Реал Мадрид: каталонцы разгромили королевский клуб со счетом 5:1
Жертвами авиаудара коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали пять мирных жителей
В сети появились изображения скоростного российского «вертолета будущего»
Матч Барселона - Реал Мадрид: каталонцы выигрывают 2:0 после первого тайма
Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов
Anadolu: ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-Арабе
Матч Барселона - Реал Мадрид: Коутиньо и Суарес сыграют в атаке "Барселоны" в Класико
Матч Барселона - Реал Мадрид: Куртуа появится в воротах "королевского" клуба в Класико
Украинский актер Зеленский не исключил участия в президентских выборах
Президент Польши: Вопрос немецких репараций не закрыт
Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»
В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами и кормить их