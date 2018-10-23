Пальмовое масло, бананы и картофель стали самыми импортируемыми в Россию товарами

23 Окт. 10:08 2018-10-23T10:09:06+03:00

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Импорт пальмового масла в Россию постоянно растет. За полгода его объем увеличился на 20% и приблизился к 550 тыс.т. – это позволило занять данному продукту второе место в топ-3 самых импортируемых товаров.

Лидируют в данном списке бананы. Их за шесть месяцев ввезли 985 тыс.тонн, а замыкает тройку лидеров картофель – 543 тыс.тонн.

Такая популярность пальмового масла обусловлена тем, что произошли изменения в техрегулировании, теперь продукция, которая содержит 2% трансжиров запрещена. Пальмовое масло их практически не содержит.

- Пальмовое масло в пять раз дешевле оливкового и на 10% дешевле подсолнечного. Неприятный момент заключается в том, что зачастую пальмовое масло используют для изготовления продукции, в которой первоначально предполагалось использовать более дорогой вид масла, - говорит газете «Известия» гендиректор компании «Финэкспертиза» Нина Козлова.

Популярность бананов и картофеля объясняется их ценовой политикой. Доля импортных бананов среди всех российских фруктов составляет 30% - основной поставщик Эквадор. Доля импортного картофеля в России составляет меньше 10% рынка, крупнейшим импортером выступает Египет.