Путин поздравил балерину Ульяну Лопаткину с юбилеем

23 Окт. 10:43 2018-10-23T10:44:06+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил российскую артистку балета Ульяну Лопаткину с юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Вас по праву называют одной из ярких, блистательных звезд современного хореографического искусства. Ваш щедрый, самобытный талант, потрясающее исполнительское мастерство, богатая палитра эмоций покорили самые престижные сцены планеты, приумножили славу легендарной "Мариинки" и русского балета", - говорится в тексте поздравления.

В конце письма Путин пожелал Лопаткиной здоровья, успехов и всего наилучшего.

С 1991 по 2017 год Ульяна Лопаткина была прима-балериной Мариинского театра. Она первая исполнила партию Смерти ("Звуки пустых страниц" на музыку Альфреда Шнитке, постановка Джона Ноймайера). В 1999 году стала лауреатом Государственной премии РФ.

Ранее, как сообщал kp.ru, балерина Ульяна Лопаткина завершила танцевальную карьеру и стала студенткой Санкт-Петербургского государственного университета.