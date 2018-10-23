Ховринскую больницу начнут сносить в ноябре

23 Окт. 11:11 2018-10-23T11:11:42+03:00

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Столичные власти приступают к долгожданному сносу одного из старейших недостроев города - Ховринской больницы. Напомним, строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет после этого здание стало долгостроем. Окончательно строительство заморозили в 1992 году. В 2016 году столичные власти приняли решение о сносе долгостроя.

Теперь из московского бюджета на него потратят 381,4 миллиона рублей.

- Строительной компании-победителю конкурса предстоит выполнить снос зданий и сооружений Ховринской больницы, а также подготовить площадку для дальнейшего строительства жилья, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Работы по сносу начнутся в ноябре.

По его словам, конструкции больницы будет ломать с помощью мощного экскаватора со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницами. Чтобы снос старого здания прошёл безопасно, рабочие будут использовать специальные технологии и системы разбора с дальнейшей утилизацией строительного мусора. Полностью сровнять с землёй Ховринскую больницу планируют до конца февраля 2019 года.

- На этом месте к 2021 году построим четыре жилых дома по индивидуальному проекту с монолитным железобетонным каркасом общей площадью квартир 200 тысяч квадратных метров и с нежилыми помещениями на первом этаже, - добавил Андрей Бочкарев. - Здесь также разместится одноуровневая подземная парковка общей площадью порядка 315 тысяч квадратных метров.