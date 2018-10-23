В США школьник ранил ножом учителя во время урока

23 Окт. 12:32 2018-10-23T12:32:06+03:00

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Американская полиция задержала ученика средней школы за то, что он напал на учителя прямо во время урока. Инцидент произошел в городе Лилберн в штате Джорджия.

Сообщается, что несовершеннолетний подросток набросился на своего преподавателя с ножом прямо во время урока литературы. К счастью, ранение оказалось не очень серьезным. Учитель остался в сознании и сам рассказал прибывшим в школу врачам и полицейским, что произошло.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики называют его состояние стабильным, и высказывают надежду, что вскоре мужчина пойдет на поправку. Сейчас его жизни ничто не угрожает, передает сайт телеканала «Звезда».

Как рассказал директор школы Райан Куин, агрессивный восьмиклассник «был немедленно взят под стражу». В настоящее время все остальные ученики находятся в безопасности.

Имена ученика и пострадавшего педагога не разглашаются. Полиция начала проверку по факту происшествия. Стражам порядка предстоит установить причины агрессивного поведения ученика, передает телеканал «360».