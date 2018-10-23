2018-10-23T14:26:06+03:00
Политика

На встрече в Кремле Джон Болтон и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии

Советник Трампа по нацбезопасности ранее встретился с главой МИД Сергеем Лавровым
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На встрече в Кремле Джон Болтон обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в СирииНа встрече в Кремле Джон Болтон обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в СирииФото: REUTERS
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Во вторник, 23 октября, президент РФ Владимир Путин и Джон Болтон, советник Дональда Трампа по нацбезопасности встретятся в Кремле, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, а также стратегическую безопасность.

- Главное, конечно, это то, что Болтон и его коллеги с российской стороны проинформируют президента о тех обсуждениях, которые имели место накануне и сегодня в первой половине дня, - прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков.

Днем ранее Болтон встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. На встрече с Лавровым советник Трампа обсудил ситуацию вокруг Афганистана и Сирии и вопросы стратегической стабильности между странами. С Патрушевым Болтон затронули темы, касающиеся вариантов нового договора СНВ и многих других, сообщает "РИА Новости".

До встречи с Путиным, советник Трампа встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Два политика обсудили вопросы, касающиеся безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Болтон едет в Москву с главной целью: улучшить отношения между США и Россией.

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