2018-10-23T15:50:15+03:00
Общество

Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити"

Комплекс закроют в связи с тем, что в регионе не может существовать более одной игорной зоны
Сакина НУРИЕВА
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Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити"Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити" на территории Краснодарского края с 31 декабря 2018 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону "Азов-Сити", созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края", — сообщается в документе.

Игорная зона "Азов-Сити" появилась в Краснодарском крае летом 2009 года и была первой в стране. Ранее предполагалось, что на побережье Щербиновского района, где расположен комплекс, появится курорт. В данный момент этот регион является одним из самых малонаселенных на Кубани.

В 2014 году было принято решение об открытии другой игорной зоны в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились хорошо развитая инфраструктура.

В связи с тем, что в регионе не может существовать более одной игорной зоны, "Азов-Сити" ликвидируют в 2019 году.

Ранее kp.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга закрыли подпольное казино.

Также в сентябре текущего года в посольстве КНДР в Москве обнаружили подпольное казино.

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