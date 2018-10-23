Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити" на территории Краснодарского края с 31 декабря 2018 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону "Азов-Сити", созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края", — сообщается в документе.
Игорная зона "Азов-Сити" появилась в Краснодарском крае летом 2009 года и была первой в стране. Ранее предполагалось, что на побережье Щербиновского района, где расположен комплекс, появится курорт. В данный момент этот регион является одним из самых малонаселенных на Кубани.
В 2014 году было принято решение об открытии другой игорной зоны в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились хорошо развитая инфраструктура.
В связи с тем, что в регионе не может существовать более одной игорной зоны, "Азов-Сити" ликвидируют в 2019 году.
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