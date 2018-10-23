23 Окт. 15:50 2018-10-23T15:50:15+03:00

Комплекс закроют в связи с тем, что в регионе не может существовать более одной игорной зоны

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити" на территории Краснодарского края с 31 декабря 2018 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону "Азов-Сити", созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края", — сообщается в документе.

Игорная зона "Азов-Сити" появилась в Краснодарском крае летом 2009 года и была первой в стране. Ранее предполагалось, что на побережье Щербиновского района, где расположен комплекс, появится курорт. В данный момент этот регион является одним из самых малонаселенных на Кубани.

В 2014 году было принято решение об открытии другой игорной зоны в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились хорошо развитая инфраструктура.

В связи с тем, что в регионе не может существовать более одной игорной зоны, "Азов-Сити" ликвидируют в 2019 году.

Ранее kp.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга закрыли подпольное казино.

Также в сентябре текущего года в посольстве КНДР в Москве обнаружили подпольное казино.