2018-10-23T22:21:34+03:00
Политика

Евкуров обсудил с историками закон об определении границы между Ингушетией и Чечней

Глава республики подчеркнул, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с представителями научного сообщества республики. Фото: ingushetia.ruГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с представителями научного сообщества республики. Фото: ingushetia.ru
Изменить размер текста:

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил с представителями научного сообщества республики закон об определении границы между Ингушетией и Чеченей. По мнению некоторых участников встречи, соглашение было принято неожиданно, и жители республики оказались не готовы к его последствиям. Подписанный 26 сентября документ предусматривает равноценный обмен территориями между Игнушетией и Чечней.

Как подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. Закон был принят после тщательного изучения архивных документов, которым занимались две специальных комиссии.

«Рассуждения, где проходила и где должна проходить граница между нашими республиками, велись всегда. Но в ее необходимости не сомневается никто для сохранения и укрепления государственности, - написал глава республики в Instagram. - В таком вопросе мнения историков могут расходиться. Мы должны это понимать и не осуждать тех, кто имеет своё мнение и твёрдое убеждение в своей правоте».

Напомним, граница между регионами не была четко установлена с 1991 года, когда распалась Чечено-Ингушская АССР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб
В столице Туниса прогремел мощный взрыв
Дмитрий Медведев посетит Китай с официальным визитом 5-7 ноября
Украина хочет запретить ввоз в страну российских авто
В Тюмени появится центр для поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Пожилая жительница Австралии обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лица
Владимир Путин назначил Александра Ефимова новым послом России в Сирии
Москва подтвердила дату проведения заседания Совета Россия-НАТО 31 октября
Один человек ранен во время стрельбы в американской школе
Меркель подтвердила свой уход с поста канцлера ФРГ после 2021 года
В МИД прокомментировали заявление Болтона, сделанное в Армении
Китай построит первый постоянный аэропорт в Антарктиде
Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин
Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт своего конкурента, чтобы на него никто не пришел
Дорожные датчики проследят за весом фур
До конца года в Москве начнётся строительство 17 домов по программе реновации
Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 года
Окончательные итоги президентских выборов в Грузии: Зурабишвили и Вашадзе проходят во второй тур
Япония разместит базу Сил самообороны в Восточно-Китайском море
Молодая пара из Торонто нашла шесть колец с бриллиантами в коробке от настольной игры
Новейший препарат от туберкулеза создали ученые из Индии и США