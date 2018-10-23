Евкуров обсудил с историками закон об определении границы между Ингушетией и Чечней

23 Окт. 22:18 2018-10-23T22:21:34+03:00

Глава республики подчеркнул, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил с представителями научного сообщества республики закон об определении границы между Ингушетией и Чеченей. По мнению некоторых участников встречи, соглашение было принято неожиданно, и жители республики оказались не готовы к его последствиям. Подписанный 26 сентября документ предусматривает равноценный обмен территориями между Игнушетией и Чечней.

Как подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. Закон был принят после тщательного изучения архивных документов, которым занимались две специальных комиссии.

«Рассуждения, где проходила и где должна проходить граница между нашими республиками, велись всегда. Но в ее необходимости не сомневается никто для сохранения и укрепления государственности, - написал глава республики в Instagram. - В таком вопросе мнения историков могут расходиться. Мы должны это понимать и не осуждать тех, кто имеет своё мнение и твёрдое убеждение в своей правоте».

Напомним, граница между регионами не была четко установлена с 1991 года, когда распалась Чечено-Ингушская АССР.