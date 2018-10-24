Патрушев предупредил о растущей террористической активности в Сибири

24 Окт. 08:18 2018-10-24T08:20:10+03:00

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Террористическая активность в Сибирском федеральном округе растет, и расположенные в регионе объекты находятся в поле зрения международных террористических группировок и экстремистских организаций.

Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии», - заявил Патрушев, открывая совещание в Новосибирске.

По его словам, за девять месяцев этого года в Сибирском федеральном округе возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности. В этой связи работа спецслужб должна носить упреждающий характер и быть направлена на устранение условий, способствующих росту террористической активности.

Патрушев подчеркнул, что в первой половине 2018 года прокуратура выявила в регионе более 9 тысяч нарушений законодательства о противодействии терроризму. Более трети объектов и территорий в округе не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, в том числе речь идет об объектах культуры и спорта, а также культовых сооружениях.

Также секретарь Совбеза раскритиковал ситуацию с безопасностью на транспорте, назвав ее сложной: из-за недостатка финансирования ряд ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона оснастили несертифицированным оборудованим — видеокамерами, рентгено-телевизионные установками, интроскопами.

Патрушев призвал в кратчайшие сроки устанить эти нарушения.