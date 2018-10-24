24 Окт. 10:29 2018-10-24T10:29:56+03:00

Болтон не исключил возможность полноформатного саммита Путина и Трампа в 2019 году Фото: REUTERS

Российский лидер может посетить Вашингтон, несколько позже президент США ответит визитом в Москву

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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, недавно побывавший с визитом в Москве, не исключил возможность проведения в 2019 году двух полноформатных встреч президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы рассчитываем, что (полноформатная встреча) будет обсуждаться в Париже, и сначала будет возможность полноценного саммита в Вашингтоне в будущем году, после которой будет ответный визит Трампа в Москву позже в том же году. Но обоим лидерам предстоит это обсудить», - цитирует Болтона «Интерфакс».

Помощник главы американского государства также утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, остается ли в силе приглашение Путину посетить с визитом Вашингтон.

Накануне Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет в ноябре переговоры с Владимиром Путины в Париже, куда оба лидера приедут на торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой Мировой войны. При этом хозяин Белого дома уточнил, что встречу еще предстоит организовать.

Также известно, что вопрос возможной встречи президентов России и США в Париже поднимался в ходе беседы Джона Болтона и Владимира Путина в Москве.