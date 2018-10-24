2018-10-24T10:56:11+03:00
Наука

Непогода не даст москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние

Уникальное астрономическое явление произойдет 24 октября
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Полнолуние – фаза Луны, при которой ее диск, находящийся в противостоянии с Солнцем, полностью освещенПолнолуние – фаза Луны, при которой ее диск, находящийся в противостоянии с Солнцем, полностью освещенФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Москвичи не смогут наблюдать уникальное «жизнерадостное» полнолуние, которое произойдет 24 октября. Причиной этому станет дождливая и пасмурная погода, установившаяся в столице.

Как сообщает Гидрометцентр России, в центральную часть европейской территории страны из Европы пришел циклон, который стал причиной непогоды, установившейся в Москве на этой неделе. «Москва попала под влияние циклона, который приближается с запада. Буквально в четверг центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над столицей», – цитирует «Вечерняя Москва» синоптиков.

Специалисты также отмечают, что за среду и четверг в Москве выпадет до 25% месячной нормы осадков.

Полнолуние – фаза Луны, при которой ее диск, находящийся в противостоянии с Солнцем, полностью освещен. Начало «жизнерадостного» полнолуния ожидалось в 19:48 24 октября. Это полнолуние станет вторым после осеннего равноеденствия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Умер композитор Владимир Бородин
В Киеве суд обязал антикоррупционное бюро возбудить дело против Яценюка
Нефтяные компании предложили правительству увеличить стоимость бензина на 5 рублей за литр с нового года
Twitter откажется от кнопки «нравится»
Центр примирения в Сирии: «Белые каски» продолжают провокации с применением химоружия
Представитель ОБСЕ обеспокоен досудебным содержанием под стражей журналиста Вышинского на Украине
США опровергли сообщение о применении коалицией в Сирии боеприпасов с белых фосфором
Эрдоган открыл в Стамбуле крупнейший в мире аэропорт
США заблокировали создание третейской группы в ВТО для рассмотрения спора с Россией
WSJ: Пентагон разместит 5 тысяч американских военнослужащих на границе с Мексикой
Возглавляемая США коалиция нанесла удары снарядами с белым фосфором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Эксперт не согласился с прогнозом Bloomberg о многомиллиардных убытках, грозящих российским нефтяникам
Козак призвал нефтяников к альтруизму при установлении цен на топливо
У редакции «Новой газеты» оставили клетки с баранами в жилетках с надписью «Пресса»
Лихач, избивший битой отца с коляской, арестован в зале суда
Путин и Диас-Канель обсудят российско-кубинское партнерство
В результате стрельбы в ночном клубе в Калифорнии семь человек получили ранения
Китайские ученые создали робота из жидкого металла
В ДНР сообщили о применении украинскими силовиками боевого беспилотника
ООН расследует исчезновение миллиардов евро с замороженных счетов семьи Каддафи
Правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу
При крушении индонезийского "Боинга" погиб гражданин Италии
Горбачев посетит премьеру фильма о себе
Смертница устроила взрыв в столице Туниса: девять человек пострадали, один погиб