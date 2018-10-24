Непогода не даст москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние

24 Окт. 10:55 2018-10-24T10:56:11+03:00

Полнолуние – фаза Луны, при которой ее диск, находящийся в противостоянии с Солнцем, полностью освещен Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Москвичи не смогут наблюдать уникальное «жизнерадостное» полнолуние, которое произойдет 24 октября. Причиной этому станет дождливая и пасмурная погода, установившаяся в столице.

Как сообщает Гидрометцентр России, в центральную часть европейской территории страны из Европы пришел циклон, который стал причиной непогоды, установившейся в Москве на этой неделе. «Москва попала под влияние циклона, который приближается с запада. Буквально в четверг центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над столицей», – цитирует «Вечерняя Москва» синоптиков.

Специалисты также отмечают, что за среду и четверг в Москве выпадет до 25% месячной нормы осадков.

Полнолуние – фаза Луны, при которой ее диск, находящийся в противостоянии с Солнцем, полностью освещен. Начало «жизнерадостного» полнолуния ожидалось в 19:48 24 октября. Это полнолуние станет вторым после осеннего равноеденствия.