Шойгу рассказал о перемещении американских войск в Европе

24 Окт. 11:53 2018-10-24T11:53:37+03:00

Шойгу рассказал о перемещение американских войск в Европе. Фото: Министерство обороны РФ

В странах Балтии и Восточной Европы сформированы центры для приема и размещения войск усиления

Изменить размер текста: A A

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии рассказал, для чего Запад повышает военную мобильность.

По мнению министра, данные действия сосредоточены на быстром перемещение американских войск по Европе.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", — сказал Шойгу.

Также он отметил, что в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры для приема и размещения войск усиления. Кроме того, подготовлены модернизированные аэродромы, обновлены морские порты, в будущем появится система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

Совершенствование инфраструктуры производится для уменьшения срока переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности.

Напомним, ранее в Москве прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.