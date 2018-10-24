2018-10-24T11:53:37+03:00
Политика

Шойгу рассказал о перемещении американских войск в Европе

В странах Балтии и Восточной Европы сформированы центры для приема и размещения войск усиления
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шойгу рассказал о перемещение американских войск в Европе. Фото: Министерство обороны РФШойгу рассказал о перемещение американских войск в Европе. Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии рассказал, для чего Запад повышает военную мобильность.

По мнению министра, данные действия сосредоточены на быстром перемещение американских войск по Европе.

"Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы", — сказал Шойгу.

Также он отметил, что в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры для приема и размещения войск усиления. Кроме того, подготовлены модернизированные аэродромы, обновлены морские порты, в будущем появится система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

Совершенствование инфраструктуры производится для уменьшения срока переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности.

Напомним, ранее в Москве прошли переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24