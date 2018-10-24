2018-10-24T12:02:30+03:00
В мире

В Калифорнии на шоссе рухнул раритетный самолет с опознавательными знаками Люфтваффе

Одномоторный бомбардировщик T-6 Texan вынужденно сел на автотрассу и загорелся, пилот не пострадал
Денис СУХОВ
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Фото: FlightAlerts777 / TwitterФото: FlightAlerts777 / Twitter
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Американский учебный одномоторный самолет и легкий штурмовик T-6 Texan совершил вынужденную посадку на одну из автодорог лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом сообщают очевидцы аварии, разместившие в социальных сетях фото с места происшествия.

В свою очередь телекомпания KTLA сообщает, что инцидент произошел во вторник, около 13:45 по местному времени ( 23:45 мск). Услышав громкие хлопки в двигателе, пилот Т-6, имя которого не уточняется, предупредил наземные службы и начал экстренную посадку на шоссе.

«Когда он приземлился, ему пришлось повернуть колесо, чтобы не врезаться в автомобиль. Тогда он и въехал в центральное ограждение», — рассказал телеканалу капитан полиции Джанни Старлинг.

Фото: colepuente / Twitter

Фото: colepuente / Twitter

После столкновения самолет загорелся, однако летчик вовремя покинул кабину и не пострадал. Огонь практически полностью уничтожил воздушное судно, прежде чем его потушили прибывшие пожарники. В результате происшествия несколько полос автодороги были перекрыты для движения.

Фото: FlightAlerts777 / Twitter

Фото: FlightAlerts777 / Twitter

Т-6 Texan использовался военно-воздушными силами США и союзников в учебных целях во время Второй Мировой войны и вплоть до 1950-х годов. Любопытно, что разбившийся в Калифорнии раритет был выкрашен в цвета Люфтваффе — ВВС Вермахта времен Третьего Рейха. Самолет нес на крыльях характерные опознавательные знаки, известные как Балкенкройц («балочный крест»).

Известно, что штурмовик принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, основанной лётчиками времён ВОВ, использовался в парадах и различных мероприятиях.

На основе Т-6 часто создают реплики самолетов времен Второй Мировой, в том числе для нужд кинематографа. Например, в американской драме 1970 года «Tora! Tora! Tora!» эти самолеты выступили в роли японских Mitsubishi Zero.

Самолет времен Второй Мировой рухнул на шоссе в США.

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