24 Окт. 15:42 2018-10-24T15:42:18+03:00

В Норвегии пострадали восемь россиян в результате ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В норвежской губернии Финнмарк в коммуне Сер-Варангер в среду утром пострадали восемь россиян в результате в ДТП с микроавтобусом. Передает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на местные больницы.

По сообщениям полиции, микроавтобус съехал с дороги. В результате происшествия пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу в городе Киркенес.

Отмечается, что автобус был российским. По предварительной версии, ДТП произошло из-за скользкой дороги.

Вице-консул РФ в Киркенесе Игорь Лапицкий сообщил ТАСС, что все россияне живы, никто не получил серьезных травм.

"Генконсульство интересуются их здоровьем и они могут обратиться к нам, но пока обращений не поступало", - сказал Лапицкий.

Ранее, как сообщал kp.ru, в результате ДТП в Богородском районе Нижегородской области 1 человек погиб и 13 пострадали. Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус.