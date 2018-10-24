Список разрешенных для чиновников подарков может быть изменен

24 Окт. 16:03 2018-10-24T16:03:08+03:00

Сейчас госслужащие могут получать подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей

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Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий перечень подарков, которые можно дарить чиновникам. Документ был разработан в рамках совершенствования государственной политики по борьбе с коррупцией.

Авторы законопроекта предлагают отметить действующую сегодня норму, запрещающую дарить чиновникам подарки, стоимость которых превышает 3000 рублей. Вместо этого предлагается создать перечень, в котором будут указаны предметы, разрешенные к дарению чиновникам, а также обстоятельства, при которых тот или иной подарок можно вручить. Соответствующие изменения будут внесены в федеральный закон «О коррупции».

Как сообщает «Интерфакс», в тексте законопроекта допускается передача подарков в связи с различными официальными мероприятиями. «К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», – цитирует издание одного из членов правительства.

Законопроект также обязывает служащих сообщать о всех полученных ими подарках, которые не входят в список разрешенных. Эти подарки будут признаваться собственностью организации или ведомства, в котором работает чиновник.