2018-10-24T16:03:08+03:00
Общество

Список разрешенных для чиновников подарков может быть изменен

Сейчас госслужащие могут получать подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Авторы законопроекта предлагают отметить действующую сегодня норму, запрещающую дарить чиновникам подарки, стоимость которых превышает 3000 рублейАвторы законопроекта предлагают отметить действующую сегодня норму, запрещающую дарить чиновникам подарки, стоимость которых превышает 3000 рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий перечень подарков, которые можно дарить чиновникам. Документ был разработан в рамках совершенствования государственной политики по борьбе с коррупцией.

Авторы законопроекта предлагают отметить действующую сегодня норму, запрещающую дарить чиновникам подарки, стоимость которых превышает 3000 рублей. Вместо этого предлагается создать перечень, в котором будут указаны предметы, разрешенные к дарению чиновникам, а также обстоятельства, при которых тот или иной подарок можно вручить. Соответствующие изменения будут внесены в федеральный закон «О коррупции».

Как сообщает «Интерфакс», в тексте законопроекта допускается передача подарков в связи с различными официальными мероприятиями. «К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», – цитирует издание одного из членов правительства.

Законопроект также обязывает служащих сообщать о всех полученных ими подарках, которые не входят в список разрешенных. Эти подарки будут признаваться собственностью организации или ведомства, в котором работает чиновник.

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