Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»

24 Окт. 21:53 2018-10-24T21:53:16+03:00

И заверил, что Эр-Рияд делает все возможное для того, чтобы виновные предстали перед судом

Изменить размер текста: A A

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд назвал убийство журналиста Джамаля Хашкаджи «гнусным преступлением, которое нельзя оправдать».

«Это гнусное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать», - приводит слова принца агентство Associated Press.

Кроме того, Аль Сауд заверил, что в настоящее время Эр-Рияд делает все возможное для того, чтобы завершить расследование дела об убийстве корреспондента. «Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом», - сказал саудовский принц.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство родной страны в Стамбуле. При этом власти Турции сразу заявили, что корреспондента убили, причем, по мнению Анкары, это было тщательно спланированное убийство, в котором замешаны саудовские спецслужбы.