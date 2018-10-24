Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд назвал убийство журналиста Джамаля Хашкаджи «гнусным преступлением, которое нельзя оправдать».
«Это гнусное преступление для всех подданных Саудовской Аравии. И я верю, что оно болезненно отозвалось для всех во всем мире. Это преступление, которое нельзя оправдать», - приводит слова принца агентство Associated Press.
Кроме того, Аль Сауд заверил, что в настоящее время Эр-Рияд делает все возможное для того, чтобы завершить расследование дела об убийстве корреспондента. «Саудовская Аравия проводит все возможные законные действия, чтобы завершить расследование, сотрудничать с властями Турции и добиться того, чтобы виновные предстали перед судом», - сказал саудовский принц.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство родной страны в Стамбуле. При этом власти Турции сразу заявили, что корреспондента убили, причем, по мнению Анкары, это было тщательно спланированное убийство, в котором замешаны саудовские спецслужбы.