В Австралии 102 летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии

25 Окт. 00:07 2018-10-25T00:27:48+03:00

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В пригороде австралийского города Сиднея 102-летнего мужчину обвиняют в сексуальном насилии. Пенсионер во вторник напал на 94-летнюю женщину в доме престарелых, где они оба проживают.

Как передает портал SMH, дедуля совершил над своей соседкой непристойные действия с отягчающими обстоятельствами. В полиции не уточнили детали произошедшего, а в доме престарелых от комментариев отказались, отметив лшь, что «глубоко сожалеют, что это предполагаемое нападение» произошло в их заведении.

«Безопасность и благополучие наших жителей - наш главный приоритет, и мы связались с полицией и департаментом здравоохранения NSW, как только узнали о произошедшем», - подчеркнул представитель дома престарелых.

Он также выразил сочувсвтие пострадавшей женщине и ее семье.

Подозреваемого выпустили из-под стражи под залог до суда, который состоится 20 ноября. Столетнему старику теперь грозит семь лет тюрьмы.