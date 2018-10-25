2018-10-25T00:42:06+03:00
Общество

Голикова: Почти два миллиона россиян страдают ожирением

В России будет создан ресурс объективной информации о качестве продуктов питания
Юлия ДИВЕЕВА
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В России 2 млн человек живут с диагнозом ожирениеВ России 2 млн человек живут с диагнозом ожирениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около двух миллионов человек в России страдают ожирением, из них 322 тысячи – дети. Об этом сообщила 24 октября вице-премьер-министр Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По ее словам, за прошлый год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%. Поэтому в стране планируется создание информационного ресурса, который будет публиковать объективные данные о качестве продуктов питания.

«Важно, чтобы каждый гражданин мог получить информацию о продуктах питания, которые они употребляют. Для этих целей предусмотрено создание информационного ресурса, позволяющего населению получать достоверные сведения о продуктах питания, в том числе выявлять фальсифицированную и недоброкачественную продукцию», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Голикова также заявила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет разработана и введена в действие система мониторинга питания различных групп населения, что позволит предотвратить развитие различных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, болезни желудочно-кишечного тракта и другие.

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