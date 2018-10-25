Путин внес в Госдуму закон о взаимодействии Генпрокуратуры с иностранными органами
Законопроект, дающий право Генпрокуратуре РФ взаимодействовать с компетентными органами других государств, на рассмотрение Госдумы внес президент РФ Владимир Путин в среду, 24 октября.
Документ позволит надзорному органу сотрудничать с иностранными органами при проведении проверок в отношении должностных лиц на предмет соблюдения ими ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному в электронной базе данных Госдумы.
Среди прочего речь идет о проверках исполнения закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В случае, если органы не смогут предоставить Генпрокуратуре такую информацию, ведомство будет направлять запрос в Центральный банк России. А уже регулятор сделает запрос в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства, о предоставлении данных о счетах и вкладах лиц, которым нельзя размещать свои средства за рубежом.
Закон вступит в силу через полгода после его опубликования.