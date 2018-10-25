Пилоты признались, о чем никогда не расскажут своим пассажирам

25 Окт. 05:31 2018-10-25T05:31:00+03:00

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Пассажиры самолетов зачастую не знают всей правды о том, как проходит полет или о лайнере, на котором их перевозят. Об этом говорится в материале газеты Daily Mail.

По данным газеты, экипаж никогда не расскажет людям на борту о том, что самолет захвачен террористами, что турбулентность может быть очень опасна, а также о том, что уборку в салоне иногда делают наспех. Так выяснилось, что пилотам бывает трудно из кабины рассмотреть взлетно-посадочную полосу.

«Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт – внизу слишком много огней!», — сказал летчик одной из авиакомпаний.

Другой пилот заявил, что не станет объяснять пассажирам в салоне насколько опасна турбулентность. Во время рейса, он, как и его коллеги, просто настоятельно рекомендует во время всего полета находиться в кресле пристегнутыми.

А вот сотрудник Air China Верикс Лин сказал, что не станет сообщать пассажирам, если на борту окажутся террористы и будут угрожать.

«Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета» — пояснил он.

Также бывает, что летчики скрывают возраст лайнера, на котором людям предстоит лететь. Не знают пассажиры и то, насколько тщательно была сделана уборка после предыдущего рейса

«Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом», - признался один из пилотов.