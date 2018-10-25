Погода в Москве на 25 октября 2018 года: в городе пройдет первый снег

25 Окт. 07:05 2018-10-25T07:05:04+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода на 25 октября 2018 года

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Погода в Москве на 25 октября 2018 года будет облачной. На севере столичного региона ожидается дождь, также местами по области возможно выпадение мокрого снега - первого этой осенью.

Температура воздуха днем в четверг будет держаться на уровне 4..6 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 1..-1. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление при этом будет пониженным - 727 миллиметров ртутного столба, согласно данным Гидрометцентра России, снятых с московской станции ВДНХ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за 24-25 октября в столице выпадет 10 - 15 мм осадков - это примерно четверть от месячной нормы. Также в ночь с четверга на пятницу возможны заморозки.