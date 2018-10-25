Больные раком Сенчукова и Рыбин уехали во Флоренцию
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение к поклонникам. Короткий ролик содержит самые теплые слова в адрес поклонников. Пара благодарит всех за поддержку, которую им оказывают.
Совсем недавно вся страна узнала, что супруги много лет борются с раком кожи. Из-за неверного диагноза было упущено много времени. Виктор и Наталья уже успели пройти 13 курсов лучевой терапии. Сами звезды уверены, что страшная болезнь возникла из-за из любви к загару. Супруги очень много времени проводили на солнце и дома пользовались солярием.
Артисты рассказали, что чувствуют себя хорошо и готовы устроить романтическое путешествие во Флорнцию. Эта поездка станет подарком, который Виктор преподнес Наталье на ее день рождения.
25 октября Сенчуковой исполнилось 48 лет, хотя многие поклонники певицы отмечают, что выглядит она гораздо моложе своего возраста.
В комментариях подписчики пожелали семье любви и здоровья, пишет сайт «Дни.ру».