Больные раком Сенчукова и Рыбин уехали во Флоренцию

25 Окт. 12:25 2018-10-25T12:25:45+03:00

Исполнители отправились в романтическое путешествие. Виктор сделал подарок Наталье на ее день рождения

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение к поклонникам. Короткий ролик содержит самые теплые слова в адрес поклонников. Пара благодарит всех за поддержку, которую им оказывают.

Совсем недавно вся страна узнала, что супруги много лет борются с раком кожи. Из-за неверного диагноза было упущено много времени. Виктор и Наталья уже успели пройти 13 курсов лучевой терапии. Сами звезды уверены, что страшная болезнь возникла из-за из любви к загару. Супруги очень много времени проводили на солнце и дома пользовались солярием.

Артисты рассказали, что чувствуют себя хорошо и готовы устроить романтическое путешествие во Флорнцию. Эта поездка станет подарком, который Виктор преподнес Наталье на ее день рождения.

nsenchukova_official Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отправляются во Флоренцию

25 октября Сенчуковой исполнилось 48 лет, хотя многие поклонники певицы отмечают, что выглядит она гораздо моложе своего возраста.

nsenchukova_official Нтаалья Сенчукова и Виктор Рыбин записали обращение к поклонникам

В комментариях подписчики пожелали семье любви и здоровья, пишет сайт «Дни.ру».