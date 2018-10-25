В Японии двухлетний мальчик остался жив после падения с девятого этажа

25 Окт. 12:53 2018-10-25T12:53:53+03:00

Из травм у малыша диагностировали только перелом ноги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ребенка спас тот факт, что накануне перед домом вспахали газон

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Настоящее чудо произошло накануне в японском городе Кавасаки. Там двухлетний малыш по неосторожности выпал с балкона девятого этажа высотного дома, но остался жив.

Инцидент произошел, когда мама ребенка ненадолго отлучилась из квартиры, чтобы заглянуть к соседке. Пока женщины не было дома, мальчик как-то сумел открыть дверь на балкон и перелезть через парапет, после чего упал на землю.

Уже на улице ребенка обнаружила одна из местных жительниц. Она и вызвала скорую помощь. Несмотря на падения с огромной высоты врачи констатировали у ребенка лишь перелом ноги.

Оказалось, что недавно прямо под балконом рабочие вспахали газон. Свежая земля помогла смягчить ребенку падение. Между тем, расследованием случившегося теперь занимается полиция, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что еще более невероятный случай произошел этим летом в Подмосковье. Из окна 13-го этажа одной из высоток в Одинцово выпал полуторогодовалый малыш. Ветки растущих перед домом деревьев смягчили удар, и ребенку удалось выжить, несмотря на сотрясение мозга и травму живота.