2018-10-25T13:34:34+03:00
Наука

Ученые: Органические продукты способны снизить риск развития раковых заболеваний

Специалисты проанализировали пищевые привычки 70 тысяч человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Органические продукты помогут снизить риск онкологииОрганические продукты помогут снизить риск онкологииФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Органические продукты, которые не содержат пестициды, способны снизить риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Франции, проведя масштабное исследование.

В эксперименте специалистов приняли участие порядка 70 тысяч человек в возрасте старше 44 лет. Исследование специалистов продлилось пять лет. Специалисты наблюдали за состоянием здоровья добровольцем, а также их образом жизни, и установили, что Люди, употребляющие органическую пищу, снизили вероятность развития рака кожи и груди на треть. Кроме того у такого типа добровольцев значительно выросла защита от различных видов лифом, пишет сайт телеканала «Звезда».

В целом ученые установили, что у добровольцев, употребляющих в достаточном количестве органическую пищу, риск возникновения раковых заболеваний снижался на 25% по сравнению с людьми, которые не употребляют такие продукты или делают это крайне редко и в малом количестве.

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